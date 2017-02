Spalletti, con Toro vittoria d'obbligo

ROMA, 18 FEB - "Domani sarà una gara difficilissima, che dobbiamo vincere assolutamente se vogliamo continuare a inseguire i nostri obiettivi. Non abbiamo nessun altro risultato se non la vittoria". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida interna col Torino. All'andata i granata si imposero con un netto 3-1. "Dobbiamo fare una prestazione sicuramente diversa da quella - riconosce l'allenatore toscano -. Abbiamo trovato un grande Torino e noi probabilmente non eravamo al meglio della condizione, ma abbiamo a che fare con un gruppo di calciatori forte, che può arrivare in fondo in tutte le competizioni".