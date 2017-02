Montella, Berlusconi?Da lui complimenti

CARNAGO (VARESE), 18 FEB - "A me Berlusconi ha fatto tante volte i complimenti. Al di là di indiscrezioni molto spesso giuste, io ho sempre avuto dimostrazioni di riconoscenza del lavoro fatto": l'allenatore del Milan Vincenzo Montella ha così commentato le perplessità del presidente rossonero filtrate in questi giorni. "Nei contratti c'è scritto che bisogna anche sapersi rapportare con i presidenti", ha aggiunto Montella, anche alla luce delle critiche di Aurelio De Laurentiis a Maurizio Sarri dopo il ko del Napoli a Madrid: "Un allenatore deve saper accettare tutto, anche filtrare quello che viene detto, non deve farsi condizionare. Talvolta è difficile. Ma Sarri ha qualche anno più di me, lo sa anche meglio di me. Nelle lezioni di Coverciano ci insegnavano anche ad allenare i presidenti".