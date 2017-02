"L'Equipe", Psg torna a parlare francese

ROMA, 18 FEB - Il bel momento del Paris Saint-Germain, ancora fresco del poker sul Barcellona in Champions, prosegue di riflesso nelle celebrazioni sulla stampa locale: stamani, infatti, "L'Equipe" apriva la sua versione online con il titolo "Il Psg ritrova l'accento francese", sottolineando che martedì la squadra ha schierato 4 transalpini titolari (Kurzawa, Kimpembe, Matuidi e Rabiot), più l'inserimento di Nkunku nella ripresa. Un dato da sottolineare con un po' d'orgoglio "nazionalista" nel calcio moderno che da tempo ha abbattuto ogni frontiera. "L'Equipe", tuttavia, non si lancia in alcuna riflessione sull'argomento, ma si limita a notare che 5 francesi contemporaneamente in campo nel Psg sono stati finora una rarità sotto la gestione qatariota del club, iniziata nel 2011. E arricchisce il tutto con una serie di statistiche sull'impiego in questi anni dei giocatori stranieri e non. La più significativa è quella sul numero massimo di transalpini, che è stato di 6, toccato solo 2 volte e non nella formazione titolare.