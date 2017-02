Juve: Dybala,stasera troppo superficiali

ROMA, 17 FEB - "I due gol senza esultare? No, per rispetto ai miei ex compagni ai tifosi del Palermo non ho esultato: ho vissuto tre anni bellissimi a Palermo. Ho ringraziato Higuain per il bellissimo assist che mi ha fatto ma non è stata un'esultanza: così ai microfoni di Premium sport Paulo Dybala commenta il successo sul Palermo. ''Passo importante in campionato? Sì, Abbiamo fatto un bel passo in avanti ma non abbiamo giocato benissimo, siamo stati troppo superficiali e abbiamo sbagliato troppe palle. In Champions dovremo cambiare atteggiamento e mentalità perché non sarà facile giocare contro il Porto'', ha sottolineato l'argentino che poi, ai microfoni di Sky ha parlato dell'intesa con Gonzalo Higuain ''Ci conosciamo già, è da un bel po' che lavoriamo insieme, parliamo spesso di come ci muoviamo così uno sa già dov'è il compagno senza guardare. Per fortuna le giocate escono bene, speriamo di continuare così insieme''.