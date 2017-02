Serie A: Juventus-Palermo 4-1

ROMA, 17 FEB - Poker della Juventus al Palermo nell'anticipo del venerdì della 25/a giornata. Finisce 4-1 per i bianconeri, che aumentano il vantaggio in classifica e che possono ora concentrarsi sulla sfida di Champions di mercoledì prossimo con il Porto. Apre le marcature Marchisio, a segno al 13' sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il raddoppio bianconero arriva al 40', direttamente su punizione, con una magia di Dybala, ex di turno che non esulta. Nella ripresa arriva il gol numero 19 di Gonzalo Higuain che al 18' beffa Posavec su invito di Dybala che trova il secondo gol personale al 44'. Nel recupero c'è anche il tempo per il gol del Palermo, a segno al 47' con Chochev.