Fiorentina: Bernardeschi eroe del giorno

ROMA, 17 FEB - È l'uomo del momento: Federico Bernardeschi, protagonista ieri con una punizione-capolavoro che ha dato alla Fiorentina una vittoria storica al Borussia Park, ha festeggiato nel migliore dei modi il 23/o compleanno, in coincidenza con Valentino Rossi. Oggi, sui cancelli del centro sportivo, alcuni tifosi hanno affisso uno striscione per lui: "Regalo più bello non te lo potevi fare, resta con noi Fede, auguri magico 10". In attesa che l'attaccante inizi a discutere il prolungamento del contratto in scadenza nel 2018, Giancarlo Antognoni lo ha elogiato. "Il suo gol è stato un'autentica pennellata, si è fatto da solo il regalo di compleanno - ha detto a Violachannel - Nel calcio di oggi si vive di giocate come quella con cui Federico ha dato alla Fiorentina una vittoria eccezionale". Pure Andrea Della Valle, che ha anticipato la visita pre-gara in vista della trasferta con il Milan, ha fatto gli auguri e si è complimentato personalmente con Bernardeschi. Che proprio domenica, però, mancherà per squalifica.