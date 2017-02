Torino: Ajeti recupera per Roma

ROMA, 17 FEB - Lotta contro il tempo in casa Torino per il recupero degli infortunati in vista della trasferta contro la Roma, domenica all'Olimpico. Si è ripreso dall'affaticamento il centrale albanese Ajeti, mentre oggi hanno continuato a svolgere lavoro differenziato i difensori Castan, Carlao e Rossettini, oltre al regista Valdifiori. Sempre difficile, ma non più impossibile, che anche Rossettini, oltre a Castan, possa andare in panchina contro i giallorossi. Proseguono invece le terapie per Joel Obi, i cui tempi di recupero sono stimati in due mesi.