Ferrero, Giampaolo è straconfermato

ROMA, 17 FEB - "Marco Giampaolo è straconfermato, ha ancora due anni di contratto". Lo ha detto il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero al termine della visita in Regione Liguria al presidente Giovanni Toti. "Sogno uno stadio tutto blucerchiato nel quartiere della Foce", ha aggiunto Ferrero, rimarcando un obiettivo che si era posto quando arrivò alla guida del club doriano. "Fiducioso per la realizzazione? I progetti e le proposte ci sono. Adesso vediamo cosa succederà dopo le elezioni amministrative a Genova". Ferrero ha quindi espresso apprezzamento per il governatore Toti: "Sta facendo un grandissimo lavoro".