Sudafrica, Trap e Mancini candidati ct

ROMA, 17 FEB - Ci sono anche Giovanni Trapattoni e Roberto Mancini nella lista dei candidati, tutti stranieri, alla panchina della nazionale del Sudafrica. I loro nomi compaiono in un tweet diffuso dalla federcalcio sudafricana, secondo cui i due si sarebbero proposti, così come l'egiziano Hassan Shehata, il belga Hugo Broos, il nigeriano Samson Siasia e i tedeschi Lothar Matthaeus (ex giocatore del Trap all'Inter) e Bernd Schuster. I Bafana Bafana, non qualificatisi per la recente Coppa d'Africa vinta dal Camerun allenato proprio da Broos, sono senza allenatore dal dicembre scorso, dopo l'esonero di Shakes Mashaba. Adesso per scegliere il nuovo ct si riunirà una commissione di esperti di cui fanno parte, fra gli altri, dirigenti di spicco ed ex campioni del calcio sudafricano, come Benni McCarthy, Lucas Radebe, Clive Barker, Neil Tovey e Danny Jordaan, quest'ultimo presidente della federazione calcio locale.