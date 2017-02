Wenger, allenerò un altro anno

LONDRA, 17 FEB - Arsene Wenger non intende ritirarsi, l'anno prossimo siederà ancora su una panchina, ma non anticipa se sarà quella dell'Arsenal. Reduce dall'umiliazione di Monaco di Baviera, virtualmente già fuori dalla corsa alla Premier League, il manager francese rischia di mandare in archivio un'altra stagione senza titoli. Da più di due decenni alla guida dei Gunners, da diversi mesi Wenger è al centro di un aspro dibattito tra chi vuole che resti e chi auspica il suo allontanamento. Il suo contratto scadrà a giugno, ma per la pensione c'è ancora tempo. "Qualsiasi cosa accadrà, allenerò un altro anno - la promessa del tecnico alsaziano -. Se sarà qui o da qualche altra parte, non lo so. Sono abituato alle critiche, credo che nella vita sia importante fare quello che riteniamo giusto. Il mio è un lavoro pubblico, ma seguo i miei valori. E anche quando me ne sarò andato l'Arsenal non vincerà tutte le partite, così come non aveva vinto cinque coppe europee prima del mio arrivo".