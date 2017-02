Pellissier, il Chievo non è il Real

ROMA, 17 FEB - "Il Napoli troverà una squadra diversa da quella che ha affrontato a Madrid, ma ogni partita è complicata se affrontata in modo sbagliato. Per noi sarà un match importante e bello contro la squadra che gioca il più bel calcio d'Italia. Proveremo a far punti, ben sapendo che non sarà semplice". Sergio Pellissier, attaccante del Chievo intervenuto a Radio Crc, inquadra la gara di domenica al Bentegodi, nella quale però sarà assente per il problema muscolare che lo ha tenuto fuori già contro il Sassuolo. "Il Napoli gioca molto bene - osserva Pellissier - Non dà punti di riferimento: senza l'attaccante centrale, giostra su tutto il fronte d'attacco ed è complicato fermare quei tre. La sconfitta con il Real ci può stare, il Napoli deve continuare così. Il calcio è strano: abbiamo perso con squadre importanti e in forma, ma non meritavamo di perdere con la Fiorentina; e poi siamo andati a vincere con la Lazio senza meritare. D'altronde, la voglia di dimostrare che non ci si accontenta della salvezza c'è tutta".