Pioli, motivo i giocatori con loro frasi

ROMA, 17 FEB - Un cartello diverso ogni settimana appeso nella palestra di Appiano Gentile: è il segreto di Stefano Pioli per motivare l'Inter e trovare la giusta carica per preparare ogni partita. "Ogni settimana - racconta il tecnico in vista della trasferta di domenica a Bologna - cerchiamo nuovi spunti per stimolare la squadra. Sono stati giorni più tranquilli, quindi abbiamo appeso le dichiarazioni dei giocatori rilasciate dopo la partita con l'Empoli". Un metodo che ha portato l'Inter a scalare la classifica fino al quarto posto. Domenica prossima ci sarà lo scontro d'alta classifica contro la Roma, ma Pioli non parla di snodo decisivo per la stagione nerazzurra. "Tutte le gare lo sono - taglia corto - come anche tutti i singoli allenamenti. Lavoriamo insieme solo da tre mesi e mezzo ed è inevitabile che ci siano delle cose da migliorare".