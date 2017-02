Zeman, serie A già chiusa a Natale

CITTÀ SANT'ANGELO (PESCARA), 17 FEB - "Un campionato chiuso già a Natale con tre squadre in lotta per lo scudetto, tre, quattro in lizza per un posto in Europa e tre che tutti danno già per retrocesse. Infine tante altre formazioni che non hanno prospettive per lottare per qualcosa". Questo il giudizio sulla serie A del neo tecnico del Pescara, Zdenek Zeman, oggi in conferenza stampa per la sua presentazione ufficiale. "Rispetto a qualche anno fa penso - ha detto ancora Zeman - che sia un campionato più ricco perché si sono spostati più soldi".