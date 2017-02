Germania, Obama tifa per il Darmstadt

BERLINO, 16 FEB - La squadra del Darmstadt viaggia malinconicamente all'ultimo posto della Bundesliga ma può fregiarsi di un nuovo e illustre fan: Barack Obama. Si è saputo che l'ex presidente degli Usa segue su Twitter le vicende della squadra tedesca, così il nuovo allenatore della squadra, Torsten Frings, cui la società ha affidato le residue speranze di salvezza, ha invitato Obama a Darmstadt, nel sud dell'Assia. "Barack è il benvenuto a una nostra partita", ha detto Frings scherzando ma non troppo nella conferenza stampa odierna, "ma deve farcelo sapere per tempo, in modo che possano essere prese le necessarie misure di sicurezza". Non è noto il motivo per cui Obama abbia deciso di seguire proprio le vicende di questa formazione, promossa lo scorso anno nella massima divisione tedesca e al suo secondo anno già a rischio retrocessione e nessuno dei rappresentanti della società del Darmstadt ha saputo spiegarsi le ragioni di un così famoso fan", scrive l'agenzia di stampa tedesca Dpa.