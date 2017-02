Udinese: Zico torna in Friuli

TRIESTE, 16 FEB - E' sbarcato nel pomeriggio all'aeroporto di Trieste Artur Antunes Coimbra "Zico", che torna a Udine per una serie di incontri con la città di Udine, i tifosi e la squadra dell'Udinese, che quest'anno festeggia 120 anni di fondazione. Ad attendere il 'Galinho' un folto gruppo di tifosi che gli hanno donato sciarpe e magliette celebrative dell'evento. Il clou del ritorno di Zico in Friuli sarà allo stadio Dacia Arena domenica prossima, in occasione di Udinese-Sassuolo.