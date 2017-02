Napoli: Hamsik, tristi ma ci proveremo

NAPOLI, 16 FEB - ''Abbiamo giocato partite molto meglio di questa. Non possiamo dimenticarci però di aver affrontato una delle migliori squadre al mondo. Siamo tristi, ma aver segnato in trasferta è importante. Noi continueremo a provarci ed al ritorno tutto è possibile''. Marek Hamsik, sul proprio sito, commenta la sconfitta di ieri sera al Santiago Bernabeu. ''Nei primi secondi - scrive lo slovacco - loro hanno subito attaccato e c'è stata una grande parata di Reina. Noi abbiamo subito reagito e trovato il gol con un fantastico tiro di Insigne da più di 30 metri che ha sorpreso il portiere''. ''Poi loro - conclude Hamsik - all'inizio del secondo tempo hanno fatto due gol in cinque minuti. Siamo rammaricati perché nel corso della gara abbiamo anche sfiorato il secondo gol''.