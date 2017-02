Real, Bale si allena e punta l'Espanyol

ROMA, 16 FEB - Gareth Bale quasi pronto per tornare in campo. Dopo tre mesi di stop forzato e un'operazione alla caviglia per una lussazione dei tendini, il gallese del Real Madrid è tornato ad allenarsi oggi alla Ciudad Esportiva e dovrebbe staccare la convocazione per il match di Liga sabato contro l'Espanyol. Ieri ha assaporato dalla tribuna il clima partita contro il Napoli in Champions ma Zidane ha preferito non rischiarlo, nè portarlo in panchina: "Bisogna andare piano con lui", ha detto in conferenza stampa il tecnico francese che non vuole affrettare i tempi ed è contrario ad un ritorno prematuro che potrebbe poi mettere a repentaglio il resto della stagione (il ritorno col Napoli al San paolo è in programma il 7 marzo). Sabato però potrebbe essere il giorno giusto, per la panchina o per qualche scampolo di gara. Il resto della squadra oggi si è diviso in due gruppi: lavoro defatigante per chi ha giocato ieri, mentre Danilo e Coentrao hanno lavorato a parte.