Palermo: Lopez, Juve? Ce la giochiamo

PALERMO, 16 FEB - "Queste sono partite belle da giocare. Dobbiamo prendere come esempio la partita contro il Napoli, ma dobbiamo fare meglio in fase di possesso. Bisogna giocare la palla e non buttarla. Questa squadra sta imparando, è una cosa positiva". Così il tecnico del Palermo, Diego Lopez, si prepara alla sfida di domani contro la Juventus. "Contro l'Atalanta - prosegue - siamo stati in partita fino al 3-1. Nei primi due giorni è stato un ko difficile da digerire, ma se guardiamo la classifica è rimasta invariata e siamo ancora lì. Non c'è niente di facile, bisogna guadagnare tutto: sappiamo che ci saranno partite da soffrire, ma dobbiamo giocare come squadra". Lopez dovrebbe riconfermare il modulo con quattro difensori. "Abbiamo provato un modulo diverso, sono del parere che bisogna adattarsi a quello che si ha. La squadra - conclude - ha la difesa a tre nelle corde, potrebbe tornare utile in determinate situazioni, anche domani. Un cambio difensivo da 4 a 3, però, potrebbe essere pericoloso".