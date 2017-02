Allegri, Pjaca forse gioca ma pedali

ROMA, 16 FEB - "Al posto di Mandzukic potrei riproporre il centrocampo a tre o schierare Sturaro o Pjaca". La squalifica del centravanti e l'imminente sfida di Champions League contro il Porto, costringono Massimiliano Allegri a qualche cambiamento nella formazione anti-Palermo di domani. "Ma Pjaca deve capire che a certi livelli deve 'pedalare': il calcio non è solo tecnica, ma anche sacrificio", è la strigliata del tecnico della Juventus nei confronti del giovane croato. In difesa mancheranno gli infortunati Chiellini e Barzagli ma, precisa Allegri, "Benatia sta molto bene e Rugani è cresciuto molto". E poi c'è Bonucci: per lui domani "saranno 300 partite nella Juventus". In porta confermato Buffon, in difesa spazio a Dani Alves, alla ricerca della forma migliore dopo l'infortunio, mentre a centrocampo dovrebbe essere confermato Khedira. "Può darsi che giochi - conclude il tecnico - Veniamo da cinque giorni senza partite. Sami è un giocatore che capisce e si adegua alla velocità della partita".