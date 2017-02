Atalanta: E.League? Se sarà, a R.Emilia

BERGAMO, 16 FEB - L'Atalanta da quarto posto è pronta a emigrare fuori regione per l'Europa League: "Sappiamo ormai da anni che lo stadio di Bergamo non è adatto per le competizioni europee, quindi nell'eventualità di doverle disputare la prossima stagione abbiamo individuato l'alternativa nell' impianto di Reggio Emilia", dice Roberto Spagnolo, direttore operativo del club nerazzurro. Il dirigente sottolinea l'importanza del preventivato acquisto dell'"Atleti Azzurri d'Italia", messo in vendita dal Comune di Bergamo per 7 milioni 826 mila euro di base d'asta, da cui andrebbero scorporati, in caso di aggiudicazione all'Atalanta, 2 milioni 260 mila euro spesi per la ristrutturazione parziale del 2015: "Lunedì 20 ci sarà un passaggio importante in Consiglio comunale - spiega - Ci saranno 60 giorni di tempo per le offerte, poi comincerà l'iter (6 mesi per presentar il progetto e altri 6 per le pratiche burocratiche). Il nostro impegno è di dare finalmente alla città lo stadio che questa piazza e questa tifoseria si meritano".