C'è l'accordo: Zeman torna al Pescara

ROMA, 16 FEB - Zdenek Zeman ha trovato l'accordo con il Pescara: resta da mettere il tutto nero su bianco, ma la notizia è praticamente ufficiale. Il tecnico boemo sta infatti arrivando in città e nel pomeriggio, dopo l'incontro con i dirigenti biancazzurri, raggiungerà quasi certamente il centro sportivo Poggio degli Ulivi per seguire l'allenamento della squadra, che domenica giocherà in campionato contro il Genoa all'Adriatico. Il contratto di Zeman dovrebbe aggirarsi sui 400mila euro, con scadenza 30 giugno 2018. Grande fermento, intanto, fra i tifosi. Oggi, dopo due mesi di allenamenti a porte chiuse, la seduta dei biancazzurri sarà aperta al pubblico per l'amichevole che la squadra giocherà con gli Allievi. Nella stagione 2011/'12 Zeman fu protagonista di una storica promozione in A con il Pescara che all'epoca aveva in squadra Immobile, Insigne e Verratti.