Media spagnoli, il Real ipoteca i quarti

ROMA, 16 FEB - "Risposta da campioni" è il titolo d'apertura con cui il quotidiano spagnolo "Marca" celebra oggi la vittoria di ieri del Real Madrid, in rimonta sul Napoli, nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il giornale sottolinea "il gioco e il carattere" mostrati dagli uomini di Zidane e parla di "superba reazione" all'iniziale vantaggio siglato da Insigne. "Mezzo biglietto per i quarti" è quindi il più che ottimista "strillo" dell'altra testata sportiva "As" che, in perfetta sintonia con "Marca", parla della rimonta dei madridisti ottenuta grazie a "testa e buon gioco". Solo il commento post-partita di Zidane ("risultato giusto, ma ancora non sufficiente") mitiga un po' l'euforia del giornale. "Mundo Deportivo", infine, non può non associarsi al coro dei complimenti per Ronaldo e compagni, vedendo anch'esso il successo del Real come "il primo passo verso la qualificazione". Nelle analisi, tuttavia, viene ricordato che nel ritorno del 7 marzo al San Paolo "non sarà una passeggiata".