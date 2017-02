Figc, Lega Dilettanti sta con Tavecchio

GENOVA, 15 FEB - "I dilettanti hanno bisogno che Tavecchio rimanga presidente federale e noi, col 34% dei voti, rappresentiamo la maggioranza relativa". Lo ha dichiarato oggi a Genova il neopresidente della Lega nazionale dilettanti, il senatore Cosimo Sibilia, parlando delle elezioni per la presidenza della Figc del 6 marzo che vedranno sfidarsi Tavecchio ed Andrea Abodi. "Una scelta che abbiamo fatto non solo perché viene dal nostro mondo, ma perché oggettivamente in questi anni ha svolto un lavoro eccellente. I suoi successi, anche in campo internazionale, sono sotto gli occhi di tutti a cominciare dall'elezione di Infantino alla Fifa e di Ceferin all'Uefa" ha aggiunto Sibilia. Il presidente della Lnd ha parlato a Genova nella sua prima uscita ufficiale da presidente dei Dilettanti incontrando i comitati del Nord Italia. Sibilia proseguirà i suoi incontri domani incontrando il ministro dello Sport Luca Lotti.