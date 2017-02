Incontro Zeman-Pescara, attesa risposta

PESCARA, 15 FEB - Fra questa sera e domani è attesa la risposta di Zdenek Zeman sul suo possibile ritorno a Pescara. All'incontro che si è tenuto in un ristorante di Roma dove, oltre al 69enne tecnico boemo, c'erano il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani e il ds Peppe Pavone che con Zeman è stato grande protagonista nel Foggia dei miracoli. Dopo l'esonero di Oddo, la pista Zeman aveva iniziato a prendere corpo nella serata di ieri. Questa mattina l'accelerata e la partenza dei dirigenti abruzzesi per Roma. Zeman è stato protagonista nella stagione 2011-2012 di una storica promozione in A con il Pescara che aveva in squadra Immobile, Insigne e Verratti.