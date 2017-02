Dybala,gol mi manca ma sto giocando bene

TORINO, 15 FEB - "Il gol mi manca, ma sono tranquillo: sto giocando bene, con il nuovo modulo devo andare più indietro a cercare la palla e provare l'imbucata per gli attaccanti. Ma ho avuto anche le occasioni di segnare io: con Inter e Crotone ho avuto un po' di sfortuna". Così Paulo Dybala, a due giorni dalla partita contro il Palermo, sua prima squadra italiana. "Il ricordo più bello è stata la festa con la gente per il ritorno in serie A - ha detto a SkySport24 - e adesso sono concentrato proprio sulla mia ex squadra, lo siamo tutti alla Juve, poi staccheremo la spina sul campionato e attaccheremo quella della Champions".