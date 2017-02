Dybala, contratto? Siamo molto vicini

TORINO, 15 FEB - Per arrivare all'accordo sul rinnovo del contratto tra la Juventus e Paulo Dybala "manca pochissimo. Siamo molto vicini, nei prossimi giorni il mio procuratore sarà in Italia per parlare delle ultime cose con Marotta". Così l'attaccante argentino, a SkySport24. "Ci metteremo d'accordo - ha aggiunto Dybala - da parte nostra c'è disponibilità".