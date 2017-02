Zeman, io al Pescara?Tutto può succedere

ROMA, 15 FEB - Tra il Pescara e Zdenek Zeman potrebbe di nuovo sbocciare l'amore sportivo. Ad aprire uno spiraglio sul clamoroso ritorno del tecnico boemo sulla panchina abruzzese è il diretto interessato, intercettato da Calciomercato.it sotto la sua abitazione romana dopo il ventilato incontro con la dirigenza biancazzurra: "Se ho accettato la proposta? La proposta era di mangiare e l'ho accettata. Siamo andati a mangiare, si mangia bene - le parole dell'ex allenatore di Lazio e Roma - I rapporti con Sebastiani sono come sempre. Se c'è la possibilità di allenare il Pescara? Tutto può succedere... non mi sbilancio perché ora non c'è da sbilanciarsi".