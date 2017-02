Maradona attacca, basta show mediatico

ROMA, 15 FEB - "Non c'è alcuna denuncia, non si capisce il motivo di tutto questo show mediatico": Diego Armando Maradona risponde su Facebook alle notizie di una lite con Rocio Oliva e con la presunta accusa di aggressione, per la quale è stato sentito stamattina dalla polizia di Madrid, secondo quanto scrivono i media spagnoli. "Voglio comunicarvi che mi trovo a Madrid, assieme alla mia famiglia, in attesa della partita del Napoli, per la Champions - scrive El Pibe sul suo profilo Facebook - Il mio avvocato Matias Morla ha parlato con le autorità spagnole. Non esiste nessuna denuncia e nessuno si spiega il motivo di tutto questo show mediatico. Io sto attraversando un momento bellissimo, lasciamoli parlare come vogliono...".