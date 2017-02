Ginnastica:Tokyo 2020,prima tappa Torino

TORINO, 15 FEB - Si apre a Torino, dove si erano chiusi i 4 anni prima di Rio 2016, il nuovo quadriennio olimpico della ginnastica italiana. Il 24 e 25 febbraio il Pala Ruffini ospiterà la prima tappa del Campionato italiano seria A1, A2 e B Nazionale di ginnastica artistica e trampolino elastico maschile e femminile: 12 squadre per categoria con circa 400 atleti per quello che è il primo passo sulla strada verso Tokyo 2020. A organizzare l'evento la società torinese S.G. Victoria di cui vestono i colori anche la capitana della squadra femminile neo promossa in serie A, Martina Natale, e Lorenzo Pisano, campione italiano assoluto di voltaggio per due anni che ha anche un occhio rivolto all'appuntamento olimpico. "Quest'anno spero in una convocazione della nazionale per qualche incontro internazionale, poi vedremo", confida, mentre rivela che l'obiettivo a Torino è "fare una gara pulita e senza errori per arrivare a far compiere alla squadra il passaggio in A2".