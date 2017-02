Verratti, 'la notte perfetta del Psg'

ROMA, 15 FEB - "Gioco in una delle squadre piu' forti del mondo": al netto dell'entusiasmo per una notte magica, quella in cui il Paris Saint Germain ha spazzato via il mito Barcellona, Marco Verratti lancia un messaggio che appare chiaro a tutti i suoi pretendenti, club italiani e non. "Contro il Barcellona abbiamo giocato una partita perfetta", ha raccontato il centrocampista italiano, al centro di trame di mercato. "Questa partita segnerà il modo in cui ci si ricordera' in futuro del Psg - ha aggiunto Verratti - Sapevamo di poter mettere in difficoltà il Barcellona, Emery lo conosce bene. Ma attenti al ritorno, loro sono una buona squadra capace di fare quattro gol".