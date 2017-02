Calcio, colpi di testa... pericolosi

LONDRA, 15 FEB - Il mestiere di calciatore, o meglio i colpi di testa di una carriera possono causare danni cerebrali permanenti. Lo afferma una ricerca scientifica britannica, che ha trovato un legame di causa-effetto tra impatto coi palloni e demenza senile. Lo studio è pubblicato dalla rivista Acta Neuropathologica. I ricercatori della University College London e dell'ateneo di Cardiff hanno monitorato l'attività cerebrale di 5 ex calciatori professionisti e di un ex dilettante durante tutta la loro esistenza, tutti poi malati di demenza senile, e hanno rilevato che in 4 casi erano presenti traumi cerebrali, noti come encefalopatia traumatica cronica. "Sono danni di solito riscontrati negli ex pugili, alterazioni spesso associate a ripetuti traumi cerebrali - ha detto il prof. Huw Morris, della UCL. E' la prima volta che in un gruppo di ex calciatori si evidenzia come colpi subiti in età giovane, determinati dall'impatto di testa con palloni pesanti, hanno favorito l'insorgere di patologie senili".