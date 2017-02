Stampa spagnola, il Barça non c'è più

ROMA, 15 FEB - Proprio ieri l'Uefa aveva pubblicato sul suo sito i risultati di uno studio statistico che davano il Barcellona come probabile vincitore della Champions di quest'anno. Il pronostico ha portato malissimo, ma certo nessuno poteva immaginare la catastrofica sconfitta per 4-0 sul campo del Psg nella gara di andata per gli ottavi di finale. E stamane giornali e siti di informazione spagnoli dedicano ampio spazio al clamoroso tonfo dei blaugrana di Messi. "Che batosta" scrive il Mundo Deportivo, aggiungendo "disastro storico" e poi la considerazione più amara: "non c'è più il Barça". "Cuore spezzato a Parigi" scrive 'Marca', "è stata la notte più amara nella storia recente del Barcellona, di sicuro la più dura dell'era Messi". 'As' pubblica un editoriale intitolato: "La mattanza di san Valentino" che praticamente dice tutto, e sottolinea "la tortura cinese subita con la goleada del Psg".