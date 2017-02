Ternana: rigettato il ricorso sul derby

PERUGIA, 14 FEB - È stato rigettato dal giudice sportivo il reclamo della Ternana con il quale veniva contestato il tesseramento del calciatore del Perugia Eddy Gnahore e quindi il suo utilizzo nel derby di domenica scorsa al Liberati. Confermata così la vittoria dei biancorossi per 1-0, secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale della Lega di Serie B. Il giudice sportivo ha ritenuto "infondato nel merito" il ricorso. Nel suo provvedimento si spiega che il 31 gennaio scorso l'Ufficio tesseramento "rilasciava regolare visto di esecutività alla società Perugia per il tesseramento dal calciatore Gnahore autorizzandone, di fatto, l'utilizzo". Secondo il giudice, poi, "i pareri della Fifa, su cessioni di contratto uguali a quello avvenuto tra la soc. Napoli e la soc. Perugia per il calciatore Gnahore, considerando tecniche alcune operazioni di tesseramento precedenti, di fatto confermano il corretto operato dell'Ufficio tesseramento".