Man City, Gabriel Jesus fuori 2-3 mesi

ROMA, 14 FEB - L'attaccante del Manchester City Gabriel Jesus, rinforzo di gennaio, si è infortunato gravemente ieri sera contro il Bournemouth, in Premier, subendo la rottura del quinto metatarso del piede destro. Il brasiliano, sul quale Pep Guardiola puntava molto per puntare al secondo posto in classifica, dovrà restare fuori due o tre mesi. Lo scrive l'edizione online di Marca. Il giocatore, che ha dovuto lasciare il campo dopo 15' della partita disputata sul campo del Bournemouth (vittoria dei Citizens per 2-0), è stato sostituito dal 'Kun' Aguero. Gabriel Jesus aveva già segnato tre gol in cinque partite nelle file del Manchester City, togliendo il posto da titolare proprio all'argentino.