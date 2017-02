Pescara ci ripensa, esonerato Oddo

PESCARA, 14 FEB - Colpo di scena nel Pescara che ci ripensa e esonera Massimo Oddo. Ieri sera lo stesso club aveva confermato il tecnico sulla panchina e oggi comunica di essere arrivato "a malincuore alla decisione di sollevare l'allenatore dalla guida tecnica biancazzurra insieme al suo secondo Marcello Donatelli, con la speranza che questo ulteriore sacrificio possa responsabilizzare l'attuale gruppo di calciatori affinché non si ripetano mai più prestazioni come quelle offerte. Al momento - rende noto il Pescara - la squadra segue il percorso di allenamento come da programma sotto la guida di Luciano Zauri. Nelle prossime ore la società renderà note le proprie decisioni in merito alla guida tecnica".