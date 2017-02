Real-Napoli, Bale escluso da convocati

ROMA, 14 FEB - Gareth Bale sperava di tornare a disposizione di Zinedine Zidane, dopo l'infortunio alla caviglia subito a novembre. Il gallese immaginava di essere in campo addirittura già domani sera, contro il Napoli, in Champions. "E' recuperato, si è allenato negli ultimi giorni con la squadra, ma bisogna essere cauti", le parole in conferenza stampa del tecnico merengue. Bale potrebbe tornare a disposizione nel prossimo fine settimana, contro l'Espanyol. Della lista dei convocati non fanno parte Asensio, Mariano, Coentrao e Danilo, oltre al figlio di Zidane, Enzo. Il brasiliano ha subito un colpo alla caviglia nella partita contro l'Osasuna di sabato e, pur essendosi allenato con il gruppo, non è stato scelto da Zidane.