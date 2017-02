Stadio Roma, incontro in Campidoglio

ROMA, 14 FEB - Sono arrivati in Campidoglio per un incontro sullo Stadio della Roma il direttore generale della As Roma Mauro Baldissoni e il costruttore Luca Parnasi. Alla riunione, che dovrebbe essere coordinata dal vicesindaco Luca Bergamo con alcuni rappresentanti del Comune a 5 stelle, a quanto si apprende, non c'è l'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini che era invece presente all'ultimo "tavolo politico".