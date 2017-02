Figc: Malagò esorta, servono riforme

ROMA, 14 FEB - "Tutti abbiamo bisogno di andare avanti con un processo di riforme, se hai di partenza dei blocchi contrapposti e contrari tutto si può fare ma è anche tutto più difficile. Se invece devi gestire l'ordinario va anche bene...". Il presidente del Coni Giovanni Malagò risponde a chi gli chiede della candidatura di Andrea Abodi a presidente Figc in contrapposizione a Carlo Tavecchio. "Se ci sono più contendenti significa che c'è vivacità e volontà di avere più rappresentanti. Ci sta ma se tu hai una federazione che già 2 anni e mezzo fa aveva schieramenti predefiniti e tu a distanza di 2 anni e mezzo ti ritrovi in una situazione simile...", punge Malagò al termine della Giunta Coni odierna. "Non mi auguro 4 anni di ordinario perché tutti abbiamo bisogno di fare riforme, Coni compreso. Chiunque vinca mi sembrano progetti importanti. Sono contento - dice Malagò - che dietro richiesta della Figc la Lega di Serie A ha stabilito la data dell'assemblea elettiva (20 febbraio,ndr) era l'unica componente che mancava".