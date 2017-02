Champions, l'Uefa dice Barcellona

ROMA, 14 FEB - La statistica dice Barcellona. E condanna il Real Madrid e tutte le altre. L'Uefa pronostica la vincente della Champions 2016-17 ed elegge i blaugrana, niente da fare per i merengue che domani sera ospitano il Napoli, e nemmeno per Bayern, Manchester City e Juventus. L'anno scorso l'organismo che governa il calcio europeo pronosticò la vittoria del Real Madrid e indovinò; quest'anno dunque tornano i pronostici, che tengono conto di tante varianti. Per esempio, 10 volte nelle ultime 11 edizioni, la Champions è stata vinta da una squadra che aveva vinto anche il proprio girone. Ciò escluderebbe Psg, Benfica, City, Bayern, Real Porto, Siviglia e Leverkusen. Nessuna formazione vincitrice aveva incassato più di 8 gol nella fase a gironi, cosa invece accaduta a Juve, Atletico Madrid, Dortmund, Benfica, City e Real. I giochi sarebbero già fatti per Leo Messi e soci mentre Zinedine Zidane dovrebbe abbandonare i sogni di conquistare la seconda Champions consecutiva, impresa finora mai riuscita a nessun club.