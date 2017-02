Abodi, costruiamo una Figc più Olimpica

ROMA, 13 FEB - "Voglio contribuire alla costruzione di una Figc più Olimpica negli obiettivi, negli ideali, nella voglia di competere, migliorare e vincere". Lo ha detto Andrea Abodi in una successiva telefonata all'Ansa, nell'illustrare i motivi della sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. E sulla questione delle firme da presentare per la sua candidatura ha puntualizzato: "Voglio che la mia sia una candidatura di sistema, non c'è fretta di raccogliere le firme nella Lega di B, che e' la mia componente. E' giusto ed opportuno che mi candidi la Lega Pro: tenendo presente che per me in un quadro come quello del calcio italiano il primo riferimento è la Lega di serie A. E il principio al quale mi ispiro è il rispetto tra le componenti, nella complementarietà dei ruoli e della missione sportiva".