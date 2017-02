Verratti, tutti sognano il Barcellona

ROMA, 13 FEB - "Io mi trovo benissimo a Parigi e sono contento qui, ma tutti i giocatori del mondo sognano di giocare con il Barcellona": pensieri e parole di Marco Verratti, il talentuoso centrocampista del Psg sognato dai più grandi club d'Europa, usciti in un'intervista alla spagnola As, alla vigilia della gara di Champions tra i campioni di Francia e il club blaugrana. "Sapere che il Barcellona pensa a te è un grande onore - ha spiegato Verratti - che ti riempie di felicità e ti fa lavorare ancora più forte di prima. Loro sono ancora la migliore squadra del mondo ma ora penso al presente e non al futuro". Per Mundo Deportivo il giocatore ha aggiunto che "se dovessi un giorno lasciare il Psg, andrei solo al Barcellona".