Ramos, obiettivo Real vincere tutto

ROMA, 13 FEB - "Nella Liga e in Champions il Real Madrid ha come obiettivo arrivare fino in fondo e vincere tutto". Parola di Sergio Ramos, colonna e capitano dei merengue, che dopodomani affronterà il Napoli nell'andata degli ottavi. Ramos ha parlato durante un botta e risposta via Facebook con i tifosi, in occasione della 500/a partita con la maglia del Real. L'immediato futuro si chiama adesso Napoli, una squadra che Ramos dice di rispettare: "E' un grande rivale, con una buona corsa. Cercheremo di tenere la porta inviolata per poter poi fare una partita di ritorno più tranquilla. Combattere fino alla fine è nel nostro Dna, fa parte della nostra storia", aggiunge il difensore spagnolo che ancora non svela i propri piani per il futuro: "Ho ancora qualche anno da giocare qui (il contratto scadrà nel 2020, ndr) e voglio godermi ogni giorno come merita, ci sarà tempo per pensare a questo Cardiff (la sede che ospiterà la finale Champions 2017,ndr)? "Speriamo di poterci arrivare, ma dobbiamo andare avanti passo dopo passo".