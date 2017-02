Champions, Maradona già a Madrid

ROMA, 13 FEB - C'e' già il primo tifoso del Napoli a Madrid, per vedere la sfida di Champions tra la squadra di Sarri e il Real: e' Diego Armando Maradona, sbarcato nel pomeriggio nella capitale spagnola per onorare il suo impegno di tifare la squadra del cuore. "Andiamo a veder vincere il Napoli", ha scritto la fidanzata Rocio, sul profilo Instagram, prima della partenza con Maradona da Buenos Aires. "Non sono un indovino, altrimenti non avrei fatto il giocatore", ha aggiunto l'ex Pibe all'arrivo a Madrid.