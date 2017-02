Catania, Petrone nuovo allenatore

CATANIA, 13 FEB - Mario Petrone è il nuovo allenatore del Catania. Ex Ascoli, club dal quale si era svincolato, il tecnico napoletano si è legato alla società etnea sino a fine stagione. Il contratto prevede un'opzione per il prolungamento fino al 30 giugno 2018. Il vice di Petrone sarà Cristian La Grotteria, ex attaccante di Ancona, Palermo, Padova e Spal. Petrone, che era stato già cercato nella scorsa estate dalla dirigenza prima del ritorno di Lo Monaco, prende il posto di Pino Rigoli, al quale è costata cara la brutta sconfitta nel derby con l'Akragas.