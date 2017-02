Tronchetti, strada Suning quella giusta

MILANO, 13 FEB - "Suning ha dimostrato grande serietà, ha assunto la piena responsabilità della squadra e si vede che c'è l'interesse per il calcio e per l'Inter. Sanno dove andare, vogliono che l'Inter torni a essere fra le grandi del panorama mondiale e la strada è giusta". L'amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera, a Gr Parlamento, promuove la gestione della proprietà cinese e applaude quella di Stefano Pioli che ha trasformato la squadra nerazzurra: "Nelle ultime settimane c'è stato un grande cambiamento, c'è fiducia, la squadra sta veramente giocando un buon calcio e l'allenatore ha fatto un lavoro straordinario, dimostrandosi un tecnico molto serio e capace. Mi piacerebbe se l'Inter andasse in Champions, è il mio sogno molto pragmatico". Tronchetti Provera frena sull'arrivo di Messi in nerazzurro: "Era una provocazione per stimolare Suning a regalare dei sogni ma i grandi giocatori ci sono già anche se in futuro, da tifoso, posso sempre sperare che ci sia il meglio".