Tavecchio, Lega A faccia presto

ROMA, 13 FEB - Una lettera per ricordare alla Lega di serie A che "a termini di statuto", deve svolgere la sua assemblea prima di quella elettiva federale, in programma il 6 marzo: la mail che puntualizza la tempistica in avvicinamento alla scadenza del rinnovo delle cariche nel calcio italiano è stata inviata dal il presidente della Figc Carlo Tavecchio, a Maurizio Beretta. Nella mail al n.1 della Lega A Tavecchio ricorda tra l'altro che tutte le altre componenti federali hanno già svolto o messo in calendario la propria assemblea prima di quella Figc e chiede di essere messo a conoscenza della data scelta.