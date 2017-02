'Maradona a Bernabeu motivazione in più'

NAPOLI, 13 FEB - "Maradona è venuto a salutarci qualche settimana fa e mercoledì sera credo sarà al Bernabeu a tifare per noi. Questo ci dà una motivazione ancora maggiore". Lo ha detto il portiere del Napoli Pepe Reina a Radio Marca, parlando dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Reina ha pensato anche all'attesa che c'è a Napoli per la partita di ritorno: "E' da tanto che i tifosi azzurri - ha detto - aspettano una partita così, tutti sanno che sarà una sfida difficilissima ma la capacità di sognare della città e di noi giocatori ci permettono di crederci". Reina non ha risparmiato una battuta per il suo amico Sergio Ramos, uomo dei gol nel recupero: "Lui segna al 93' - ha spiegato - perché ha grinta fino alla fine e coraggio per provarci. Quindi se lo sostituiscono all'85' siamo tutti più tranquilli".