Emery, Psg non inferiore al Barcellona

ROMA, 13 FEB - Da quando al 'suo' Paris Saint-Germain il sorteggio ha affibbiato il Barcellona, Unai Emery non pensa a molto altro. Non lo dice, il tecnico spagnolo, ma la doppia sfida degli ottavi gli rimbomba in testa. Dopo una partenza ad handicap, i parigini hanno rimontato nella Ligue 1, riuscendo a portarsi nelle zone altissime della classifica del campionato; il 2017 si è aperto con nove vittorie e un pareggio. Un ruolino di marcia in linea con la rosa di una squadra 'condannata' a vincere. L'allenatore che ha guidato il Siviglia al successo nelle ultime tre edizioni dell'Europa League ritiene adesso che il PSG non sia inferiore agli avversari. "Il mio staff ha grande familiarità con quest'avversario, la storia dice che ho giocato molte volte contro il Barcellona - le parole di Emery - Penso sia una buona opportunità per verificare la forza e la mentalità della nostra squadra in questo momento importante della stagione. La Champions è un obiettivo-chiave per il nostro club. Dobbiamo pensare positivo''