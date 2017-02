Real: Ronaldo non si allena, contusione

ROMA, 13 FEB - Il Real Madrid ha proseguito la preparazione alla sfida contro il Napoli a Valdebebas. A sorpresa non si presentato in campo Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha lavorato in palestra a causa di una contusione alla gamba destra, rimediata sabato pomeriggio a Pamplona, nella sfida contro l'Osasuna, vinta 3-1. In teoria 'CR7' domani dovrebbe svolgere la rifinitura assieme ai compagni, ma la situazione non è del tutto chiara. Ha lavorato con i compagni, invece, Gareth Bale, che preme per tornare a disposizione già dopodomani, tuttavia Zidane non vuole accelerare i tempi del suo rientro. Domani l'allenatore deciderà se convocare il gallese per il match contro il Napoli, oppure se reinserirlo fra i titolari nel match contro l'Espanyol. In caso di assenza di Bale, contro i partenopei giocherà Lucas Vazquez, autore del terzo gol contro l'Osasuna, che completerà il trio d'attacco con 'CR7' e Benzema. Zidane potrà tornare al 4-3-3, dopo l'esperimento mal riuscito in Navarria della difesa a tre.