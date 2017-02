Ranieri: Forse troppo fedele a giocatori

ROMA, 13 FEB - "Forse sono stato troppo fedele ai giocatori. Quando raggiungi qualcosa di così importante, vuoi dargli una possibilità, e poi una seconda e una terza. Ma ora è il momento di dire che basta così". Claudio Ranieri si prepara a portare grosse novità nella squadra, dopo l'ennesima sconfitta del Leicester, sul campo dello Swansea. I campioni d'Inghilterra in carica, mai a segno nel 2017 e con cinque ko consecutivi, sono a un solo punto dalla zona retrocessione. Le telecamere allo stadio Liberty hanno inquadrato il thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, proprietario del club che raramente assiste alle partite di persona, scuotere il capo mentre la squadra affondava. "Non ho in programma di parlare con lui - ha detto Ranieri - se vuole sono qui". Lo spogliatoio, però, non gli ha voltato le spalle, assicura il centrocampista Danny Drinkwater: "Certo che ha il nostro pieno sostegno. Dobbiamo uscire insieme da questa situazione, continuando a lottare ce la faremo. Siamo un gruppo di ragazzi onesti e lavoriamo duramente".